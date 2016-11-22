Чубаров: Путин уйдет раньше времени, которое он себе отвел

Путин наметил для себя определенное время для ухода с политической сцены, однако это произойдет намного раньше. Как информирует replyua.net, такое мнение высказал Рефат Чубаров в комментарии Обозревателю. По словам главы Меджлиса, Путин не сможет досидеть те сроки, которые он планирует.
«Уход президента РФ произойдет намного раньше, чем он того желает. Поведение тех, кто встанет у власти после Путина, будет обусловлено множество факторов», отмечает Чубаров. По его мнению, вектор развития России зависит от ситуации, которая будет наблюдаться в момент ухода российского президента. «Надеюсь, что те политики, которые встанут во главе России после ухода Путина, поймут, что нужно создавать новую РФ, которая сможет вызывать доверие у своих соседей», подчеркнул Чубаров.
Глава Меджлиса считает, что доверие соседей можно будет вернуть только в одном случае – если Крым снова окажется в составе Украины. Чубаров уверен, что Путин лишится власти намного раньше, чем он может себе это представить, но для дальнейшего развития РФ необходимо вернуть Крым Украине.
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