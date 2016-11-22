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Демонстрация силы: Россия разместила на Курилах новейшие ракетные комплексы

Демонстрация силы: Россия разместила на Курилах новейшие ракетные комплексы
На Курильских островах Кремль завершил установку береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Как сообщает replyua.net, такую информацию распространило агентство «Интерфакс» сославшись на издание «Боевая вахта». Есть информация, что местом расположения боевого дивизиона ракетного комплекса «Бастион» является остров Итуруп, в то время, как дивизион ракетного комплекса «Бал» установлен на острове Кунашир. На сегодняшний день военные РФ приступили к подготовке к новому этапу стрельбы с использованием берегового РК «Бастион».

Предполагалось, что размещение боевых ракетных комплексов на Курилах завершится еще до конца марта текущего года. Согласно информации эксперта по военным вопросам, бывшего руководителя главного штаба ВМФ России адмирала Виктора Кравченко, благодаря размещенным «Балу» и «Бастиону» станет возможным укрепление границ России возле Курильских островов.

Как известно, Россия предъявила обвинения в адрес украинских спецслужб в том, что они якобы причастны к похищению российских военнослужащих на территории незаконно аннексированного Крыма.
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