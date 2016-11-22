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Эксперт: Путин кинет Трампа при первой возможности

Эксперт: Путин кинет Трампа при первой возможности
В интервью Online.ua известный российский социолог и политолог Игорь Эйдман рассказал о том, чем может обернуться президентство Трампа. По словам Эйдмана, Путин будет пытаться делить сферы влияния США и России на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, и при любом удобном случае может кинуть Дональда Трампа.

Также Эйдман рассказал, что ждет Европу в ближайшее время. «Путин не представляет угрозы для США, но в любой момент может нанести удар по Европе, и европейским лидерам теперь придется защищать себя, уже без участия США в этом процессе. Трампинизм будет временным явлением, но Европе предстоит долго его переживать. Однако самые печальные последствия Трампинизма могут ждать Украину», отмечает Эйдман. По его мнению, для Трампа главное – деньги, и он заинтересован только в бизнесе, поэтому сотрудничать с Украиной он не захочет, ведь Украина сейчас – это бедная страна.

«Россия тоже не богатая, но у нее есть ресурсы, поэтому Трамп будет считаться с интересами РФ, а не Украины», уверен социолог. Также он считает, что Путин не будет соблюдать договоренности, на которые они выйдут с Трампом, и при удобном моменте кинет американского президента.
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