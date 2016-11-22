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Внезапно «заболел»: Улюкаев вызвал на дом «скорую помощь»

Внезапно «заболел»: Улюкаев вызвал на дом «скорую помощь»
Алексей Улюкаев, находящийся сейчас под домашним арестом, накануне вечером вызвал «скорую помощь», передает replyua.net со ссылкой на российские источники. О «резком ухудшении самочувствия» бывшего министра экономразвития сообщила Ева Меркачева, зампред Общественной наблюдательной комиссии.

По словам Меркачевой, у Улюкаева повысилось давление, из-за чего пришлось обратиться за помощью к врачам. «Бригада медиков прибыла домой к Улюкаеву через несколько минут. Врачи оказали всю необходимую помощь бывшему министру экономразвития», заявила Меркачева. Отмечается, что серьезная помощь в виде госпитализации бывшему министру не потребовалась. Под домашним арестом Улюкаев находится несколько дней – такое постановление вынес суд после задержания экс-министра в ночь на 15 ноября за получение взятки в сумме два миллиона долларов.

Почему-то у многих чиновников и политиков всегда ухудшается самочувствие после совершения тяжких преступлений. Вспоминается фраза из известного фильма – «Тебя посодют, а ты не воруй». Впрочем, эксперты сильно сомневаются в том, что Улюкаева ждет тюрьма.
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