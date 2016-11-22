Кому придется возвращать Крым Украине – мнение эксперта

Бывший заместитель главы российского МИДа Георгий Кунадзе в своем блоге для «Обозревателя» пишет, что неприятно впечатлен мнением Михаила Ходорковского по поводу аннексированного Крыма, так как от человека, возглавляющего российскую оппозицию, хотелось бы услышать более четкие и конкретные заявления, сообщает replyua.net.
Если Ходорковский признает, что Кремль незаконно аннексировал Крым, он совершенно точно должен осознавать, что, нарушив е международные договоренности и отняв чужую территорию, у страны-захватчика на нее нет никакого права. Поэтому у демократического российского правительства, которое хочет в будущем создать Ходорковский, нет права агитировать граждан на согласие вернуть краденное. Однако, то же демократическое правительство должно принести извинения и вернуть отобранную территорию ее законному хозяину, причем на тех условиях и в тот период времени, которые тот определит. Если эти минимальные требования не выполнить, у нового демократического правительства будет очень мало отличий от нынешнего, которое не придерживается норм демократии. К тому же, пишет Кунадзе, Ходорковский совершенно неправильно поступает, ставя под сомнение легитимности нынешней украинской власти.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда