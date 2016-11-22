валюта
СпецтемаТрагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Американо-российские отношения достигли критического уровня – Госдеп

Американо-российские отношения достигли критического уровня – Госдеп
В представительстве Государственного департамента Соединенных Штатов Америки заявили, что отношения Вашингтона и Москвы можно назвать критичными, передает replyua.net. По словам представителя Госдепа Джона Кирби, сложившийся нынче уровень отношений меду обеими странами можно назвать критическим, а в части случаев весьма непростым вызовом. Чиновник выразил мнение, что по части вопросов американская и российская сторона могли бы прийти к общему мнению, в частности, относительно ядерного соглашения с властями Ирана. К тому же, у Вашингтона была надежда на выработку единого решения по сирийскому вопросу.

Джон Кирби рассказал о совершенно противоположных мнениях России и США касаемо украинского вопроса. Вашингтон никогда не согласится признать законность аннексии Крыма. Также в представительстве Государственного департамента напомнили о том, что Российская Федерация бросила серьезный вызов в киберпространстве. При этом пока не ясно, какой будет реакция на все эти вызовы новой администрации Белого дома.

20 ноября президент США Барак Обама провел встречу с Владимиром Путиным в рамках состоявшегося в Лиме саммита Тихоокеанского экономического сотрудничества, в ходе которой призвал главу Кремля выполнить Минские соглашения.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
21 ноя 2016
15787

Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»

Информационное агентство Newsader пишет, что 23 ноября Европейский парламент будет голосовать за резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих

21 ноя 2016
10661

Між Конгресом і Трампом вже почалось протистояння щодо України

Побоюючись можливих спроб новообраного господаря Білого Дому Дональда Трампа змінити зовнішню політику Сполучених Штатів, конгресмени-республіканці вже розробили план протидії «російській весні» у


Последние новости

СММ ОБСЄ досі не отримала повного доступу до ділянок розведення військ на Донбасі

Аксенов обвинил Украину в «преступлении против народа Крыма»

СБУ не володіє інформацією щодо обміну Сущенка

Бойцы АТО поставили на место маршрутчика

Почему Меркель блокирует предоставление безвиза Украине

Транш від МВФ: Знову затримки

Парижская прокуратура начала расследование против Олланда

В ГПУ озвучили количество осужденных за преступления против активистов Майдана

Додон готов тесно сотрудничать с Россией

Американо-российские отношения достигли критического уровня – Госдеп

Березовец: для Путина последним хорошим президентом был Обама

В Японии новое землетрясение и цунами

Госдеп США предупредил об угрозе новых терактов в Европе

Украина получила от ЕС дополнительно 54 млн евро на реформы

Аналитик: курс гривны должен стабилизироваться

Кортеж польского премьер-министра попал в ДТП в Израиле, есть пострадавшие

Пекар: после Революции Достоинства у Украины только два пути

Эксперты назвали еще один продукт, который продлевает молодость

Жители «ЛНР» требуют выплатить им зарплату

По решению суда гопредприятие «Антонов» должен выплатить России почти 3 миллиона долларов

 Новости за день