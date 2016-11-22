Американо-российские отношения достигли критического уровня – Госдеп

В представительстве Государственного департамента Соединенных Штатов Америки заявили, что отношения Вашингтона и Москвы можно назвать критичными, передает replyua.net. По словам представителя Госдепа Джона Кирби, сложившийся нынче уровень отношений меду обеими странами можно назвать критическим, а в части случаев весьма непростым вызовом. Чиновник выразил мнение, что по части вопросов американская и российская сторона могли бы прийти к общему мнению, в частности, относительно ядерного соглашения с властями Ирана. К тому же, у Вашингтона была надежда на выработку единого решения по сирийскому вопросу.
Джон Кирби рассказал о совершенно противоположных мнениях России и США касаемо украинского вопроса. Вашингтон никогда не согласится признать законность аннексии Крыма. Также в представительстве Государственного департамента напомнили о том, что Российская Федерация бросила серьезный вызов в киберпространстве. При этом пока не ясно, какой будет реакция на все эти вызовы новой администрации Белого дома.
20 ноября президент США Барак Обама провел встречу с Владимиром Путиным в рамках состоявшегося в Лиме саммита Тихоокеанского экономического сотрудничества, в ходе которой призвал главу Кремля выполнить Минские соглашения.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter