Журналіст розповів про черговий садизм російської державної машини

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Журналіст Олександр Тверський розповів про скандальну історію, яка трапилась з одним із громадян Російської Федерації, - про це replyua.net інформує, послуговуючись дописом експерта в Фейсбук.Так, журналіст розповідає, що нещодавно у Москві затримали двадцятишестирічного трансгендера – чоловік відчував себе жінкою і зробив операцію зі зміни статі. Тим не менш, змінити документи відповідно своєї поточної статі дівчина не встигла – її затримали за обвинуваченням у попередніх діяннях – крадіжці кількох тисяч рублів. Відтак, судді, керуючись даними в особистих документах та ігноруючи неодноразові клопотання дівчини, направили її до чоловічої колонії. Коментуючи цю історію, Тверський робить кілька акцентів.По-перше, у будь-якій цивілізованій державі влада і суспільство йдуть назустріч людям, які намагаються змінити стать, а не цькують їх, але Російська Федерація демонструє діаметрально протилежне ставлення до трансгендерів. По-друге, російська правоохоронна машина вкотре продемонструвала подвійні стандарти – державні службовці, військові та навіть самі судді крадуть у рази більше, проте не отримують за це строків ув’язнення, але кілька тисяч, украдені пересічною людиною, назавжди зламають її долю. Крім того, виконуючи формальні вимоги і плюючи на суть справи, відправляючи дівчину до чоловічої колонії, російські слуги Феміди у демонструють не формалізм, а цинізм і садизм, і, з огляду на коментарі суспільства, воно це звірство підтримує, - наголошує журналіст.