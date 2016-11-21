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Будущее России зависит от Украины – журналист

Будущее России зависит от Украины – журналист
Дальнейшее будущее Российской Федерации отныне полностью зависит от Украины. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения в своем блоге для «Обозревателя» представил журналист Александр Тверской. Россия, чтобы войти в эту историю, потратила рубль, а чтобы выйти, отдаст два. Поэтому каждый, кто считает себя оппозиционером или интеллигенцией, должен окончательно определиться с ответом на вопрос о том, как он видит решение украинского вопроса. Если его не решить, на России можно ставить крест и забыть о ее существовании.

Мораль гласит, что сначала нужно возвратить чужое и украденное, искупить свою вину перед третьими лицами, а уже потом думать о наведении порядка в личной жизни. Поскольку не Украина виновна во всем происходящем в России, не виновата также в бардаке, творившимся в соседнем государстве, при власти которого находятся чекисты.

Поэтому, делает вывод блогер, до тех пор, пока Россия не вернет оккупированный Крым в состав Украины, а также пока на Донбассе будут находиться российские военные, и пока из востока страны не заберут технику и оружие, нет никакого смысла говорить о перспективе преобразования России.
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