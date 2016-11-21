Замглавы УФНС по Москве покончил с собой - СМИ

Александр Сотник на своей странице в Facebook поделился новостью о самоубийстве заместителя главы Управления Федеральной налоговой службы по Москве, о котором стало известно сегодня, - передает replyua.net.
Российская газета «Сегодня» пишет, что Владимир Носенко покончил жизнь самоубийством в подмосковном поселке Королево. Российские СМИ сообщают, что основной версией российских правоохранительных органов является именно самоубийство в связи с тем, что возле тела погибшего была найдена предсмертная записка.
Российское информационное агентство сообщает, что информация об инциденте поступила из «достоверного источника в правоохранительных органах», однако никаких официальных заявлений от Управления Федеральной налоговой службы по Москве или других российских ведомств не поступало. Сейчас по факту чрезвычайного происшествия ведется расследование, осуществляются следственные действия. По данным «источника», Носенков скончался на месте, однако причина смерти не уточняется.
Напоминаем, что 15 ноября был освобожден от занимаемой должности и арестован министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Сейчас он находится под следствием, правоохранительные органы сейчас проводят следственные действия по поиску его активов.
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