валюта
СпецтемаТрагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Замглавы УФНС по Москве покончил с собой - СМИ

Замглавы УФНС по Москве покончил с собой - СМИ
Александр Сотник на своей странице в Facebook поделился новостью о самоубийстве заместителя главы Управления Федеральной налоговой службы по Москве, о котором стало известно сегодня, - передает replyua.net.

Российская газета «Сегодня» пишет, что Владимир Носенко покончил жизнь самоубийством в подмосковном поселке Королево. Российские СМИ сообщают, что основной версией российских правоохранительных органов является именно самоубийство в связи с тем, что возле тела погибшего была найдена предсмертная записка.

Российское информационное агентство сообщает, что информация об инциденте поступила из «достоверного источника в правоохранительных органах», однако никаких официальных заявлений от Управления Федеральной налоговой службы по Москве или других российских ведомств не поступало. Сейчас по факту чрезвычайного происшествия ведется расследование, осуществляются следственные действия. По данным «источника», Носенков скончался на месте, однако причина смерти не уточняется.

Напоминаем, что 15 ноября был освобожден от занимаемой должности и арестован министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Сейчас он находится под следствием, правоохранительные органы сейчас проводят следственные действия по поиску его активов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
20 ноя 2016
6316

Путін спричинив тектонічні зрушення у світі і зараз на нього чекає «віддача» - блогер

Блогер Anti-colorados у статті на ресурсі «Інформаційний спротив» пояснив які саме дві великі помилки здійснив президент Російської Федерації Володимир Путін у зовнішній політиці і до яких зрушень у


Последние новости

Ярош пропонує Порошенку сформувати ще одну армію

Глава Нацполіції Києва каже, що Троян - гідний кандидат на посаду керівника Нацполіції України

Чому Єфремов не назвав Росію агресором?

Минобороны: задержания диверсантов в Крыму будут продолжаться

Замглавы УФНС по Москве покончил с собой - СМИ

У Росії готують продовжити арешт Сущенка - Фейгін

Муждабаев прокомментировал увольнение Марушевской

Поліцейські пояснили, що саме "вибухнуло" під КМДА

Несмотря на усиленные антитеррористические меры, в центре столицы взрывают

Більшу частину платіжок за тепло в Києві перераховувати не будуть

Портников рассказал, что ждет экономику Украины

У Росії сталася смертельна ДТП, в якій загинули 6 українців

У Кремля осталось единственное оружие – Олег Панфилов

Патриарх Кирилл сравнил бесплатные аборты с помощью наркоманам

Чому Порошенко не ввів військовий стан?

Кирило зробив скандальну заяву щодо УПЦ

Некоторые страны ЕС должны учиться у Украины реформам – Порошенко

Новини з зони АТО за минулу добу (20.11.16)

ЄС може повчитися в України - президент

Россия развернула в Калининградской области РЗК С-400

 Новости за день