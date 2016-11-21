Портников рассказал, что ждет экономику Украины

Виталий Портников в статье на сайте Газеты «Галицкие контракты» пишет, что сегодня, кроме годовщины Майдана, следует отметить еще одну дату – двадцатипятилетие гайдаровских реформ. Журналист объясняет, почему эти политические шаги так и не привели к становлению демократии в Российской Федерации, и почему над ними стоит подумать украинцам - передает replyua.net.
Портников сообщает, что 25 лет назад в России на защиту демократии стал народ, а президент страны решился на серьезные преобразования почти во всех сферах жизни общества. Но почему эти реформы не привели к свободной экономике и демократии? Журналист объясняет, что причина кроется в характере реформ – они были «корпоративными». «Чубайс, отец российской приватизации, привел к появлению в России кланов владельцев частной собственности – олигархов, чекистов, бандитов. Но не менее важно то, что у народа России не было осознанной потребности в реформах. Общество не понимало, что происходит, оно просто хотело выбраться из нищеты», - пишет Портников.
Блогер подчеркивает, что у российской экономики уже нет шанса стать экономикой равных возможностей – она его упустила 25 лет назад. По мнению Портникова, Украина переживает сейчас то, что переживала Россия в 1991 году. «У украинского правительства сейчас есть шанс сделать то, что не смогли сделать Ельцин и Гайдар, однако у украинского общества понимания происходящего все же нет», - сообщает журналист. Портников подчеркивает: «Вполне возможно, что мы пройдем тот путь, который Россия прошла за эти 25 лет. Если народу повезет, он будет жить лучше. Если нет – при власти окажутся олигархи и бандиты, и никакой «экономики равных возможностей» не состоится.
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