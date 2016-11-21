В Крыму арестовали еще двух украинских «диверсантов»

Оккупационные «власти» Крыма задержали и взяли под арест еще двух человек, которых российские СМИ уже назвали «диверсантами из Украины». Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости. Известно, что имя одного из них – Алексей Стогний, которого в Кремле считают полковником Главного разведывательного управления Украины. О втором задержанном Глебе Шаблие, известно, что он – украинский офицер. Как выяснилось, еще на минувшей неделе их задержали и арестовали, хотя информация об этом поступила только сегодня.
Суд над украинцами состоялся в закрытом режиме, им избрали меру пресечения в виде содержания под арестом в течение двух месяцев. При этом сообщается, что полностью подконтрольные российским властям судьи якобы смогли установить, что задержанные сотрудничали с еще тремя гражданами Украины, которых арестовали ранее. «Все пятеро задержанных причастны к работе одной диверсионной группы, которая действует в Севастополе», — рассказал один из собеседников информационного агентства РИА Новости.
Недавно в российских средствах массовой информации уже сообщалось, что правоохранители задержали Стогния и Шаблия.
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