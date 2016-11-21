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Игорь Эйдман: Путин использует Крым как главную козырную карту в борьбе за власть

Игорь Эйдман: Путин использует Крым как главную козырную карту в борьбе за власть
Социолог Игорь Эйдман в своем блоге для «Обозревателя» пишет, что спор Михаила Ходорковского с Айдером Муждабаевым продемонстрировал полное отсутствие понимание у первого роли оппозиционных сил в политике, сообщает relyua.net. Наверное, Ходорковский основной задачей оппозиционера считает приспособление к общественному мнению. Эйдман же считает, что оппозиция, в процессе пропаганды своих взглядов, должна сделать все, чтобы политические преференции общественности стали другими. В таком случае оппозиция может достичь успеха. По крайней мере, история это доказывает.

То, что Ходорковский считает проблему Крыма второстепенной и не дает определенного ответа на вопрос, кому в будущем должен принадлежать полуостров, не способствует росту рейтинга ни его самого, ни представляемого им движения, так как сторонники аннексии Крыма так или иначе не поддержат его, а вот риск потерять прежних единомышленников большой.

Вопрос Крыма для российского президента Путина является главной козырной картой, поэтому для оппозиции крайне важно говорить о том, что полуостров аннексирован незаконно. Если этого не делать, делает вывод Эйдман, российская оппозиция станет для людей не альтернативой, а чуть измененным видом путинизма.
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