Средний класс в России беднеет, но подработку не ищет - социологи

Как передает replyua.net, газета «Сегодня» пишет о финансовых проблемах среднего класса в России – он стал хуже питаться и отдыхать, но вместо подработки предпочитает экономить на всем и выращивать овощи на дачных участках.
По информации Росстата, критическим свое финансовое положение оценивают 27,5% россиян, и их число постоянно растет – в октябре «сильно пострадавших» от финансового кризиса стало на три процента больше, чем в сентябре. Россияне жалуются, что цены растут в два раза быстрее, чем заработные платы. Многие из них перестали путешествовать во время отпуска – за границу смогли выехать не более половины представителей среднего класса. Средний класс в России стал меньше потреблять – в октябре продажи продовольственных и непродовольственных товаров снизились на 13,6% и 14,3% соответственно.
Результаты социологического исследования, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, свидетельствуют об еще одном изменении общественного мнения – большинство респондентов, считающих себя представителями среднего класса, не верят, что в течение ближайших двух-трех лет в России что-либо изменится к лучшему.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter