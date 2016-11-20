Депутаты Госдумы откажутся от швейцарских часов

Швейцарское издание «SwissInfo» пишет, что депутаты парламента Российской Федерации крайне недовольны новым решением швейцарских властей о расширении санкционного списка за счет еще шести депутатов Госдумы. В знак протеста российские парламентарии решили отказаться от самого дорогого – швейцарских часов.
Как сообщает replyua.net, так называемый «депутат Государственной Думы» Андрей Козенко заявил, что отказался от использования швейцарских часов и призвал своих коллег сделать то же самое. В санкционный список Швейцарии, кроме самого Козенко, были добавлены так называемый «экс-вице-премьер-министр Крыма» Руслан Бальбек, а также Светлана Савченко, Павел Шперов, Константин Бахарев и Дмитрий Белик. Как отмечалось ранее, Швейцария не признала «присоединение Крыма к России» законным и считает полуостров территорией Украины.
Напоминаем, что российские политики вчера выражали недовольство поведением и швейцарских ВВС – трое истребителей эскортировали российский правительственный борт. Власти Швейцарии заявили, что сопровождение российского воздушного судна было «рутинной проверкой», которой подлежит любой иностранный самолет, пролетающий над территорией страны.
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