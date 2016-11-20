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Жители Воронежа вышли на митинг против действий Путина в Сирии

Жители Воронежа вышли на митинг против действий Путина в Сирии
Около 50 жителей российского Воронежа сегодня организовали митинг против действий России в Сирии, сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.

Участники акции протеста требовали прекратить финансирование военной операции Путина в Алеппо и других сирийских городах, а также призвали руководство РФ потратить те средства, которые идут на войну в арабскую страну, на культуру, образование и медицину в России. Власти знали о запланированном митинге в Воронеже и «дали добро». Сообщается, что организовали митинг представители оппозиционных российских сил – «ПАРНАСа» и «Яблока». Точно такой же митинг сегодня должен был пройти в российской столице, однако власти Москвы не дали разрешения на его проведение. Акция в Воронеже хоть и была малочисленной, но все-таки показала, что не все россияне согласны с политикой Путина.

Жители Воронежа продемонстрировали свое негативное отношение к действиям руководства. Напомним, что Россия начала военную операцию в Сирии по просьбе Башара Асада в сентябре прошлого года. Уже больше 13 месяцев миллиарды бюджетных средств РФ идут в Сирию.
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