Опрос в РФ: россияне надеются на милость Трампа

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как граждане России относятся к избранию Дональда Трампа на пост президента США, сообщает replyua.net.
Когда ВЦИОМ проводил опрос в октябре, только 29 процентов россиян заявили, что верят в улучшение отношений между Соединенными Штатами и Россией, однако опрос, проведенный после президентских выборов, показал, что уже 46 процентов граждан России считают, что отношения между странами улучшатся. Если бы россиянам пришлось выбирать между Клинтон и Трампом, 45 процентов проголосовали бы за республиканца, а за демократку – всего 4 процента. Однако 42 процента респондентов сказали, что вообще не стали бы голосовать, и они не поддерживают обоих кандидатов.
Свои симпатии Трампу выразили большинство мужчин-респондентов старше 35 лет и людей с высшим образованием. В числе тех, кто не пошел бы на выборы, большинство – люди без образования и женщины. 28 процентов россиян уверены, что Трамп станет одним из лучших президентов США, 35 процентов считают, что республиканец будет «средним» президентом.
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