Радзиховский: Путин не жадничает, просто для него это большой вопрос

В блоге на Апострофе российский политолог Леонид Радзиховский написал о том, почему Россия не намерена возвращать Курилы Японии, информирует replyua.net. По словам Радзиховского, дело не в жадности, просто Путин считает, что Курилы для России являются символом великой державы.
«Путин – крутой мачо, собиратель русских земель, великий лидер, и, если он отдаст Курилы, то перестанет таковым быть. Китайцам он легко отдает кусочки территорий, но эти территории совершенно не символичны, не имеют значения. Кроме того, Китай для России – верный союзник, лучший друг и пособник в борьбе с американцами, а Япония и Курилы – это совсем другое», пишет Радзиховский. По его мнению, он не знает, нужны или не нужны России Курилы, но они являются символичными островами, этакие острова престижа, которые президент никому отдавать не собирается.
«Курилы – это тот же Крым. Это символ и престиж. Однако для Украины Крым значит больше, чем Курилы для России – все-таки украинцы ездили отдыхать на полуостров. Путин говорил о совместном управлении Курилами, но на практике это сделать невозможно, и история не знает таких случаев», утверждает политолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter