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СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Портников: самый страшный сон для России

Портников: самый страшный сон для России
Главная цель Путина – снятие санкций с РФ, теперь останется только несбыточной мечтой, поскольку Барак Обама специально провел последнюю встречу с лидерами европейских стран, и политики договорились о том, что ограничения будут сняты только после реализации минских соглашений.

Как сообщает replyua.net, об этом на Радио Свобода пишет Виталий Портников. По словам журналиста, учитывая тот факт, что в ближайшее время санкции никто отменять не будет, в 2017 году большинство российских компаний ожидает банкротство. Журналист пишет о том, что компании не смогут заплатить по долгам, и все это будет происходить на фоне заканчивающихся резервов, и Путину теперь предстоит кланяться новой администрации США.

«Путин будет долго объяснять Трампу, как важно вместе бороться с ИГИЛ, и такое взаимодействие станет возможным только в обмен на снятие санкций. Вероятнее всего, российскому президенту не удастся воплотить цель в жизнь, поскольку мы наблюдаем за переговорами Обамы с европейцами», отмечает Портников. По его словам, Трамп не станет жертвовать многовековыми отношениями с Европой ради только одного Путина.
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