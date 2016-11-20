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Патриарх Кирилл получил орден «За заслуги перед Отечеством» в третий раз

Патриарх Кирилл получил орден «За заслуги перед Отечеством» в третий раз
В субботу выяснилось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» уже в третий раз – соответствующие государственные награды третьей и второй степени он получил ранее. Президентский указ, подписанный главой российского государства, был опубликован на официальном веб-портале Кремля, - об этом передает replyua.net.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени глава РПЦ получил «за выдающиеся заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, просветительство и миротворчество, укрепляющее дружбу между народами». Впервые священнослужитель получил эту государственную награду шестнадцать лет назад, во второй раз – десять лет назад.

Напоминаем, что в октябре 2015 года патриарх Кирилл благословил российские войска на войну в Сирии, которая должна была «восстановить справедливость на этой древней земле», а ранее, в 2014 – благословил военные действия на территории Украины. Как писали по этому поводу многие блогеры и журналисты, такие «благословения» означают, что в России уже давно слились воедино государство и церковь.
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