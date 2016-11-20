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Парламентской Ассамблеи НАТО показали российское оружие на Донбассе (ВИДЕО)

Парламентской Ассамблеи НАТО показали российское оружие на Донбассе (ВИДЕО)
В субботу на заседании ПА НАТО в Турции говорили о том, насколько сложная задача стоит перед Украиной: бороться с агрессией России в Украине и выполнить обещания Евромайдана. О сути доклада «Две войны Украины: защита независимости и проведение реальных реформ» пишет «Украинская правда».

Как сообщает replyua.net, в докладе отдельно подчеркнули, что никаких сомнений в присутствии российских войск на Донбассе нет – об этом свидетельствуют многочисленные факты и доказательства, собранные из разных источников. «В их числе и спутниковые снимки Североатлантического Альянса, и взятые в плен ВСУ российские военнослужащие, и свидетельства, собранные миссией ОБСЕ», - указывается в докладе. Следует отметить, что на заседании ассамблеи не только говорили о доказательствах присутствия российских военных и техники на Донбассе, но и показали целый обзор принадлежащих РФ вооружений, там находящихся.

В документе сообщается, что российские власти в качестве исходной позиции выбрали убеждение, что европейские политически и экономические стандарты являются прямой угрозой для России. Именно поэтому Кремль принял решение вести завуалированную военную кампанию против Украины, в результате которой Россия оккупировала отдельные украинские территории, что является прямым нарушением многочисленных международных договоров.


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