Портніков: скоро американський президент просто не помічатиме Путіна

Журналіст Віталій Портніков розповів про те, якої політики варто чекати від нової президентської адміністрації Сполучених Штатів Америки і чому російській владі обрання Дональда Трампа не обіцяє ніяких послаблень, - про це інформує replyua.net з посиланням на «7 дней».
Так, варто зауважити, що, крім російських політичних лідерів, обранню Трампа радів очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху. У нього була на те причина, адже його особисті стосунки з ще діючим президентом, Бараком Обамою, не склались. У даному випадку причина для нових сподівань є – існує висока імовірність того, що з республіканцем Трампом відносини налагодяться. А от святкування в Кремлі, як там уже починають розуміти, були передчасними. У даному випадку, варто пам’ятати, що свого часу офіційна Москва радо вітала «м’якого» Обаму, який замінив «яструба» Буша-молодшого. Тим не менш, через кілька років творця «перезавантаження» у Росії також незлюбили.
Портніков зауважує, що якби у Кремлі задумались, то зрозуміли б, що це вони зіпсували стосунки зі Сполученими Штатами, а не Штати з ними. Відтак, Вашингтон просто діяв у рамках власної зовнішньополітичної парадигми, і кожен новий президент, щоб він не обіцяв електорату під час передвиборної кампанії, не відступиться від цієї парадигми ні на крок. Внутрішня політика у США може мінятись, але те, що пропонує Трамп, мало пасує російській владі. Наприклад, сприяння видобутку сланцевої нафти, зниження цін на енергоносії, виставлення торгових бар’єрів для продукції з Китаю, - все це знизить ціну на нафту до тридцяти чи навіть двадцяти доларів. І тоді російський президент точно не спілкуватиметься з американським – не тільки тому, що останній його не помічатиме, а і тому, що буде зайнятий виключно внутрішніми проблемами.
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