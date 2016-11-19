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Піонтковський: Путін вже обговорював з командою Клінтон умови гібридної капітуляції

Піонтковський: Путін вже обговорював з командою Клінтон умови гібридної капітуляції
Російський політолог Андрій Піонтковський, який через переслідування російських силовиків був змушений покинути РФ і наразі постійно проживає в Сполучених Штатах Америки, поділився спостереженнями щодо того, які сподівання Кремль покладав на результати американських президентських перегонів, - про це replyua.net інформує, посилаючись на «Радіо Свобода».

Піонтковський наголошує, що, незважаючи на публічну підтримку висуванця республіканців Дональда Трампа, у Кремлі до останнього не вірили у його перемогу. Відтак, вже розпочали переговори з прибічниками Клінтон щодо того, що Піонтковський називає «гібридною капітуляцією». Переговорником з боку демократів виступав колишній посол США в Росії Майкл Макфол. В інтерв’ю, яке він дав американським ЗМІ, дипломат доволі прозоро натякнув на ті умови, які Вашингтон при Клінтон висунув би Москві. Серед них – відмова від підтримки Асада в Сирії та виведення російських військ з Донбасу. Відтак, «донбаські» санкції було б знято, а «кримські», насправді, не надто турбують Кремль.

Тим не менш, президентом стане Трамп, і перші його кадрові призначення не дають підстав вважати, що його адміністрація погодиться на такий половинчастий і м’який сценарій «гібридної» капітуляції для Кремля, - прогнозує Піонтковський.
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