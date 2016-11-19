Піонтковський: Україна вже перемогла Росію в четвертій гібридній світовій війні

Російський політолог Андрій Піонтковський розповів у своєму аналітичному дописі для видання «Радіо Свобода» про дві основні помилки, які призвели до неминучої поразки Кремля у протистоянні з консолідованим Заходом, - про це інформує replyua.net.
Так, Піонтковський наголошує, що у правлячого російського істеблішменту є так звана «пологова травма» - вони дуже болісно пережили поразку Радянського Союзу у Холодній (Третій світовій) війні. Відтак, їх мрією й досі залишаються відновлення сфер впливу, нова Ялтинська конференція, на якій провідні світові держави нададуть Росії право керувати регіоном тощо. У своїх планах побудови «русского мира» Путін розраховував на дві рушійні сили – росіян, які проживають закордоном, та ядерну зброю. На його думку, спочатку російськомовні громадяни за кордоном влаштують заворушення, потім він надішле їм на допомогу «зелених чоловічків», а потім – і офіційні збройні сили. У разі, якщо Захід матиме намір захищати нових членів НАТО (Балтійські держави, Польщу), Кремль їм пригрозить ядерною зброєю.
Але, як зауважує політолог, жоден із розрахунків не спрацював. Російськомовні відвернулись від ідей Путіна, підтримавши концепцію вільної і незалежної України. Захід, у свою чергу, не злякався погроз ядерною зброєю, розмістивши на постійній основі свої батальйони в Балтиці. Власне, якщо провести аналогії з Другою світовою війною, то зараз – весна 1943 року. Всі чудово розуміють, що поразка близько, але скажений фюрер не лишає вибору. Тобто, Україна вже перемогла у четвертій гібридній світовій війні, просто її перемога ще не очевидна, - прогнозує політолог.
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