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С новым советником Трампа по национальной обороне Путину не будет скучно

С новым советником Трампа по национальной обороне Путину не будет скучно
Журналист и блогер сайта «Обозреватель» Сергей Пархоменко прокомментировал назначение новоизбранным президентом США Дональдом Трампом Майкла Флинна на должность советника по национальной обороне, сообщает replyua.net. В связи с этим, эксперт отметил два интересных момента. Прежде всего, Флинн осенью и зимой 2015 года занимал должность комментатора телевизионного канала Russia Today. Это означает, что администрация главы Кремля Путина платила ему гонорары. В связи с этим, возникает вопрос о том, можно ли считать Russia Today достоверным СМИ или нет. А когда праздновалось десятилетие RT, генерал сидел за главным столом в непосредственной близости к главному редактору Маргарите Симоньян и буквально через стул от президента России Путина

И вот, продолжает Пархоменко, по истечении менее года после этого застолья, 16 октября от этого же генерала Флинна прозвучало заявление, что политика, которую проводит глава Кремля, несет огромную опасность для всего региона.

Таким образом, делает вывод эксперт, Россию ожидают очень интересные времена, так теперь ей приходится сотрудничать с новыми «уважаемыми» партнерами.
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