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Украинец стал виновником крупнейшего ДТП в Москве – есть пострадавшие

Украинец стал виновником крупнейшего ДТП в Москве – есть пострадавшие
Сегодня ночью гражданин Украины стал виновником масштабного ДТП в российской столице, передает replyua.net со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.

В пресс-службе Госавтоинспекции Москвы рассказали, что гражданин Украины 1982 года рождения, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, сел за руль грузовика kenworth и в районе Варшавского шоссе протаранил сразу шесть автомобилей, после чего попытался уехать с места преступления, однако фуру заблокировали в районе метро «Нагатинская». Водитель грузовика совершил наезд на легковые машины Пежо, Шевроле, Фольксваген, Хендай и на две Шкоды, после чего на большой скорости уехал с места преступления.

В результате мощного ДТП по счастливой случайности никто не погиб, но травмы получили два человека. Сначала правоохранители нашли сам грузовик, который украинец оставил на Нагатинской улице, однако через несколько минут по горячим следам задержали и виновника ДТП. Сначала мужчину направили на медицинское освидетельствование, после чего он дал показания.
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