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Керрі і Лавров черговий раз поговорили про Сирію

Керрі і Лавров черговий раз поговорили про Сирію
Між очільниками Міністерств закордонних справ США та Росії Джоном Керрі та Сергієм Лавровим відбувся черговий етап двосторонніх перемовин, присвячених сирійському конфлікту, - про це інформує replyua.net, послуговуючись публікаціями «Ленти.ру».

Так, сьогодні, вісімнадцятого листопада 2016 року, за ініціативою американської сторони було проведено чергову телефонну розмову між Керрі та Лавровим. Основною і найбільш гострою темою переговорів між державами лишається врегулювання багаторічного конфлікту в Сирії. Крім того, сторони намагались узгодити свої позиції напередодні саміту в АТЕС в Лімі.

Нагадаємо, за останні кілька днів ситуація в Сирії, зокрема, навколо частково контрольованого повстанцями міста Алеппо, знову загострилась. Незважаючи на загрозу абсолютної гуманітарної катастрофи, сирійські урядові війська за підтримки збройних сил Російської Федерації продовжили наступ на населений пункт. За повідомленнями ЗМІ, на території міста лишається ще як мінімум двісті п’ятдесят тисяч мирних мешканців, які потерпають від нестачі води і продуктів харчування. Гуманітарні паузи, які періодично влаштовують урядові війська, дають змогу міжнародним організаціям доправити елементарну допомогу до жителів міста, проте не вирішують проблеми.
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