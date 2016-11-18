У Сирії вбили офіцера ГРУ РФ – блогер

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Блогер Олександр Коваленко поділився новиною, яку доволі довго відмовлялись оприлюднювати російські ЗМІ – на території Сирії загинув черговий російський офіцер, якого там «немає», - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта в Фейсбук.Так, блогер повідомляє, що сьогодні, вісімнадцятого листопада 2016 року, одна із місцевих газет у Росії повідомила, що під час виконання «бойового завдання» загинув двадцятивосьмирічний офіцер Головного розвідувального управління збройних сил РФ Сергій Печальнов. У повідомленні йдеться про те, що російський військовослужбовець підірвався на міні разом зі своїми трьома товаришами. Він загинув, решта отримали поранення різних ступенів тяжкості. Двоє з них потім померли у лікарні від отриманих поранень. Отже, можна констатувати, що за один день у Сирії не стало трьох російських військових.Тим не менш, на думку блогера, цікавим є не сам факт загибелі російського офіцера, нехай навіть і розвідника, а те, коли це відбулось – чотирнадцятого червня 2016 року! Тобто, російським ЗМІ знадобилось майже півроку аби повідомити про смерть свого військовослужбовця, і то – не на федеральному, а на місцевому рівні. А скільки ще таких, про ліквідацію яких нам не відомо? Ймовірно, коли через певну кількість років РФ розкриє свої архіви, на нас чекатиме чимало несподіванок, - прогнозує блогер.