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Нове гучне антиросійське призначення в адміністрації Трампа

Нове гучне антиросійське призначення в адміністрації Трампа
Новообраний президент Сполучених Штатів Америки продовжує формування своєї адміністрації. Нове призначення, ймовірно, не надто сильно обрадує офіційну Москву, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали NewsAder.

Так, Центральне розвідувальне управління США за президентства Трампа очолить конгресмен-республіканець Майк Помпео, відомий своєю жорсткою антиросійською позицією. Джерела, близькі до перехідної команди Трампа, наголошують, що останній запропонував посаду Помпео, і той вже на неї погодився.

Нагадаємо, політик неодноразово жорстко критикував Російську Федерацію як одного із найбільших світових «хуліганів». Так, коментуючи злам електронного листування Гіларі Клінтон, Помпео заявляв, що «ми живемо в світі, повному злодіїв на зразок іранців чи росіян, які володіють програмами і технологіями, що дозволяють проникнути в комп’ютери кожного». Іншим разом конгресмен наголошував, що «метою Росії в Сирії є не боротьба з Ісламською державою, а зміцнення своїх позицій на Близькому Сході». Невдовзі після початку російської агресії проти України Помпео відвідував нашу державу. Під час візиту він критикував позицію Обами, називаючи її «слабкою».
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