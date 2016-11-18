У Росії починають щось підозрювати: подано позов до «Останкіно», бо воно «отупляє» населення

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Доволі цікавий позов було подано одним із мешканців російської столиці – він намагається стягнути моральну шкоду з телецентру «Останкіно» у розмірі майже мільйон рублів, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Інформатор».Так, позивач у справі Роман Масленніков звернувся до одного із районних судів Москви з доволі екзотичним позовом – він вимагає стягнути з телевізійного центру «Останкіно» моральну шкоду у розмірі дев’ятсот вісімдесят сім тисяч рублів. За його словами, він протягом кількох років постійно дивився телевізійні передачі хоча б тридцять хвилин на день. З часом позивач помітив, що потрапив у залежність від телевізора – так, якщо йому не вдавалось переглянути новини чи інші передачі, його настрій погіршувався, знижувався апетит тощо. Відтак позивач вирішив дивитись телевізор принаймні дві години на добу. Через півроку Масленніков констатував значне погіршення розумового здоров’я: падіння рівня інтелекту, зниження пам’яті тощо.До матеріалів справи позивач додав медичну довідку, яка підтверджує його психологічний стан. Сам чоловік заявляє, що причиною уповільнення процесів мислення і зниження когнітивних здібностей став надлишок інформації, що транслюється з екрану телевізора.