валюта
СпецтемаУкраинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист

Блумберг: Путин должен остаться на четвертый срок

Блумберг: Путин должен остаться на четвертый срок
Эксперты Евгения Письменная и Степан Кравченко написали для Блумберг статью о целях президента Путина, передает replyua.net. По словам экспертов, сейчас Путин делает все возможное, чтобы остаться президентом на четвертый срок.

«В то время, как весь мир реагирует на итоги президентских выборов в США, в том числе и вся Россия, Путин озабочен только тем, чтобы сохранить власть еще на несколько лет. Более того, Путин ищет возможности, чтобы остаться, по мнению большинства, сильным лидером на фоне нового президента США Дональда Трампа», пишут эксперты. По их мнению, глава РФ уже сейчас подбирает команду, которая поможет остаться на четвертый срок, а подготовкой к президентским выборам занимается Сергей Кириенко, недавно назначенный первым замруководителя Администрации президента.

В материале авторы отмечают, что Кириенко должен возглавить путинский штаб во время предвыборной кампании. Эксперты подчеркнули, что Путин перешагнет третье десятилетие у власти, а полномочия Кириенко могут выйти за грани разумного, и он будет привлекать новое поколение высших чиновников в России.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: важные новости из Канады и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки

Последние новости

Невдалий бліцкриг Юлії Тимошенко

У Трампа первые важные назначения

Ляшко потроллил Тимошенко: «Устала»

Блумберг: Путин должен остаться на четвертый срок

Пионтковский: все рейтинги Путина – пустой звук

Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

Что больше всего обсуждали в соцсетях на этой неделе?

За два года оккупации цены в Крыму подскочили в два раза

Час «Х» настал: В Совете ЕС рассмотрят «безвиз» для Украины

Кубив рассказал об инфляции в 2016 году

Нацполиция Украины получит новые автомобили

Кубив заявил о росте экономики во всех секторах

Прибывшие на Донбасс российские «освободители» выгоняют людей из их квартир

Обама проведет переговоры о последствиях выборов в США

Пашков назвал приблизительную дату отмены визового режима с ЕС

Поджог здания в центре Одессы: выгорел торговый зал

Трамп начинает переговоры с Россией

На Киевщине рыбак выловил огромного сома

В окружении Трампа может появиться ярый фанатик Путина

Матвей Ганапольский оценил риски принятия закона о российской нации

 Новости за день