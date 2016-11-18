Блумберг: Путин должен остаться на четвертый срок

Эксперты Евгения Письменная и Степан Кравченко написали для Блумберг статью о целях президента Путина, передает replyua.net. По словам экспертов, сейчас Путин делает все возможное, чтобы остаться президентом на четвертый срок.
«В то время, как весь мир реагирует на итоги президентских выборов в США, в том числе и вся Россия, Путин озабочен только тем, чтобы сохранить власть еще на несколько лет. Более того, Путин ищет возможности, чтобы остаться, по мнению большинства, сильным лидером на фоне нового президента США Дональда Трампа», пишут эксперты. По их мнению, глава РФ уже сейчас подбирает команду, которая поможет остаться на четвертый срок, а подготовкой к президентским выборам занимается Сергей Кириенко, недавно назначенный первым замруководителя Администрации президента.
В материале авторы отмечают, что Кириенко должен возглавить путинский штаб во время предвыборной кампании. Эксперты подчеркнули, что Путин перешагнет третье десятилетие у власти, а полномочия Кириенко могут выйти за грани разумного, и он будет привлекать новое поколение высших чиновников в России.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Пономарь: важные новости из Канады и США