Пионтковский: все рейтинги Путина – пустой звук

В блоге на Апострофе российский политолог Андрей Пионтковский пишет о том, что нельзя верить всем опросам о доверии к Путину, поскольку речь идет об авторитарном государстве, передает replyua.net.
По словам Пионтковского, социологические опросы в таких странах не имеют никакого значения, и у жителей России имеется дополнительная хромосома, которая не позволяет им ответить, что они не любят Путина. «Последний опрос показал, что 63 процента жителей РФ хотят видеть Путина на посту президента и после следующих выборов, а его политику поддерживают больше 80 процентов граждан. Тем же способом «поддержку» обеспечивали и Чаушеску, и она достигала 94 процентов, и это было за два дня до того, как этого политика расстреляли», пишет политолог.
По его мнению, опросы ровным счетом ничего не значат, а большинство, которое «доверяет Путину», имеет дополнительную хромосому, которая никак не позволяет отвечать по-другому на поставленный вопрос. Пионтковский призывает всех не читать советских газет, как это говорил профессор Преображенский из «Собачьего сердца» Булгакова.
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