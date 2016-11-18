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Прибывшие на Донбасс российские «освободители» выгоняют людей из их квартир

Прибывшие на Донбасс российские «освободители» выгоняют людей из их квартир
По информации куратора группы «Информационное сопротивление», нардепа Дмитрия Тымчука, со стороны РФ границу пересекли новые колоны военной техники в сопровождении российских боевиков, которые прибыли на ротацию. Оккупанты не желают обживаться по соседству с местными жителями, поэтому без долгих разговоров, наставляя дуло автомата, выселяют людей из их квартир в полуразрушенные здания, без газа, света и воды.

Так в районе населенного пункта Алексеевское Амвросиевского района Донецкой области российские военные выселили практически весь двухэтажный дом и это при том, что в доме остались одни пожилые люди. Также боевики не доверяют местному населению, поэтому пытаются скрыть факт переброски военной техники на территорию Украины, чтобы избежать попадание информации украинской разведке.

Также Тымчук сообщил, что пансионаты «Лазурь», «Нептун» и «Металлург» уже давно обжили российские военные, там они проводят учения перед переброской группировок к линии соприкосновения. Примерно два раза в месяц в пансионаты прибывают группы боевиков без распознавательных знаков.
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