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Матвей Ганапольский оценил риски принятия закона о российской нации

Матвей Ганапольский оценил риски принятия закона о российской нации
Своими мыслями о предложении Владимира Путина начать работу над законом о российской нации в блоге для «Обозревателя» поделился журналист Матвей Ганапольский, передает replyua.net. Он вспомнил слова главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина о том, что в звучании слов «россиянин» или «россиянка» нет ничего хорошего. Однако, согласно предложенным главой Кремля Законе предполагается закрепление понятия «россиянин». А это означает, что в России представителям других народов придется себя называть, например «россиянином, имеющим русское (татарское, чеченское) происхождение. Журналист вспомнил, как Сталин говорил, что он – русский грузинского происхождения.

Часть авторов закона вообще предложили, чтобы все, кто живет в России, назывались русскими, однако для этого было бы очень полезно спросить, например, у Рамзана Кадырова, как он будет относиться к тому, что его назовут русским, а не чеченцем или же россиянином. Очевидно, что затем придется приносить извинения Кадырову и обращаться к нему с покаянием через письма.

Что получится из нового закона – станет ясно позже. Не исключено, что это будет просто обычный набор слов, но также нельзя отрицать, что в нем пропишут гарантию языка и традиций, а также четкую систему отношений с центральной властью.
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