ВЦИОМ рассказал о рейтинге Дональда Трампа в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел крупный опрос среди жителей России, чтобы узнать, как россияне относятся к американским политикам, информирует replyua.net.
Если бы россияне голосовали на прошедших выборах в США, за Хиллари Клинтон отдали бы свои голоса только четыре процента избирателей, в то время, как за Трампа проголосовали бы 45 процентов россиян. По словам сотрудников ВЦИОМ, 42 процента респондентов заявили, что вообще не стали бы участвовать в этих выборах, еще 9 процентов граждан затруднились ответить на вопрос о своих предпочтениях. Кроме того, оказалось, что в России Трампу симпатизируют далеко не все граждане.
Среди тех, кто «голосовал» за миллиардера, - большинство мужчин среднего возраста и людей с хорошим образованием. Что касается российских женщин и россиян со средним образованием, то среди них было много тех, кто ответил, что не стал бы участвовать в выборах. Также 46 процентов россиян заявили, что после инаугурации Трампа они ожидают улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией.
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