Слава Рабинович: чергова перемога Путіна на шляху до Гааги

Російський опозиційний блогер Слава Рабинович сьогодні, сімнадцятого листопада 2017 року, на своїй сторінці в Фейсбук розповів про черговий крах надій Кремля на послаблення міжнародного тиску, - про це інформує replyua.net.
Так, Рабинович зауважив, що кілька днів тому у розмові з однією шанованою людиною почув фразу: «На жаль, Путін тепер (після обрання президентом Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа – ред.) не ближче до Гааги, а далі від неї». Блогер вирішив перевірити – чи дійсно це так? Наприклад, Рабинович наводить останні заголовки: «Міжнародний кримінальний суд визнав окупацію Криму Російською Федерацією», «Ключовий комітет ООН засудив окупацію Криму Росією», «Нижня палата Конгресу Сполучених Штатів прийняла рішення про встановлення санкцій щодо суб’єктів, які підтримують уряд Сирії, в тому числі – щодо Росії та Ірану», «Відбуваються переговори Барака Обами та лідерів ЄС щодо продовження антиросійських санкцій», «Сенатори Сполучених Штатів вимагають дати відповідь на втручання росіян у вибори» і тому подібні новини.
Блогер іронізує, що все це звучить не як перемога Трампа, а як повна і беззаперечна перемога Путіна. і це ж іще не згадано відповідальність за збитий МН-17. Дійсно, все це чергова «перемога» Путіна на його шляху до Гааги, - підсумовує Рабинович.
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