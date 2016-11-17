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Кремль решился на очередную эскалацию преступления - историк

Кремль решился на очередную эскалацию преступления - историк
Доктор исторических наук Андрей Зубов в своем блоге на Обозревателе напоминает о принятом депутатами Государственной Думы России в первом чтении проекта закона, благодаря которому солдаты-срочники и служащие в запасе смогут заключать военные контракты сроком до одного года, позволяющие им участвовать в операциях вне пределов России, сообщает replyua.net. Подобное решение Кремля, считает эксперт, является прямым путем для нового этапа эскалации. Ранее срочников нельзя было отправлять в зоны военных действий, а отныне это станет вполне возможно. Само собой, следует ожидать новых жертв и новых преступлений. Зубов с горечью констатирует, что режим Путина становится чем далее, тем более агрессивным.

Однако, даже сейчас российские военные воюют в Сирии вполне легально. В данном случае важно то, кто ведет войну. Срочниками принято считать людей, которые для самих себя не являются хозяевами. Что касается вольнонаемных солдат, то у них больше опыта, в связи с чем их шансы на гибель не такие высокие. Вот в этом все различие. По сути, продолжает Андрей Зубов, все гораздо хуже, чем в Афганистане, поскольку там не служили срочники.

Если такие операции приведут к жертвам, то все произойдет так же, как и в Афганистане. Когда количество жертв резко увеличилось, это возмутило народ, несмотря на всю секретность информации.
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