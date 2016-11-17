Кремль вновь проводит военные учения возле границы с Украиной

Военное руководство России вновь прибегает к старым методам. Как сообщает replyua.net, Минобороны этой страны устроило своим военнослужащим боевую тревогу непосредственно на границе с Украиной.
По информации СМИ, российское оборонное ведомство решило поднять по тревоге 20-ю общевойсковую армию Западного военного округа, которая находится в Воронежской, Брянской и Белгородской областях.
«В соответствии с замыслом тренировки, запланировано проведение операции группировкой войск (сил) на одном из стратегических направлений. Для этого планируется использовать широкий перечень методов для поражения условного противника. Штабы должны будут показать свои способности оперативно оценивать складывающуюся обстановку, принимать грамотные решения и обеспечивать постоянное и устойчивое управление войсками в условиях обстановки, которая быстро меняется»,- говорится в сообщении.
Учебным планом предусмотрено, что руководящий состав войск проработает действия в процессе командования войсками. Отмечается, что мероприятие было заранее запланировано и будет проведено в соответствии с программой подготовки войск Западного военного округа на 2016 год.
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