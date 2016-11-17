валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Кремль вновь проводит военные учения возле границы с Украиной

Кремль вновь проводит военные учения возле границы с Украиной
Военное руководство России вновь прибегает к старым методам. Как сообщает replyua.net, Минобороны этой страны устроило своим военнослужащим боевую тревогу непосредственно на границе с Украиной.

По информации СМИ, российское оборонное ведомство решило поднять по тревоге 20-ю общевойсковую армию Западного военного округа, которая находится в Воронежской, Брянской и Белгородской областях.

«В соответствии с замыслом тренировки, запланировано проведение операции группировкой войск (сил) на одном из стратегических направлений. Для этого планируется использовать широкий перечень методов для поражения условного противника. Штабы должны будут показать свои способности оперативно оценивать складывающуюся обстановку, принимать грамотные решения и обеспечивать постоянное и устойчивое управление войсками в условиях обстановки, которая быстро меняется»,- говорится в сообщении.

Учебным планом предусмотрено, что руководящий состав войск проработает действия в процессе командования войсками. Отмечается, что мероприятие было заранее запланировано и будет проведено в соответствии с программой подготовки войск Западного военного округа на 2016 год.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 ноя 2016
21469

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Реакція Кремля на визнання Міжнародним кримінальним судом дій Росії у Криму та на Донбасі агресією була практично блискавичною – Путін заявив про відмову від ратифікації Римського статуту. Чи

16 ноя 2016
14525

Кличко и компания отобрали у аккордеониста «регионалов» пляж на берегу Днепра

Члены земельной комиссии при Киевсовете поддержали решение за то, чтобы вернуть в общее пользование жителям столицы пляж, арендованный экс-нардепом от «Партии регионов» Яном Табачником.


Свежие новости

Сазонов: главное, потратить деньги с умом

Есть ли связь между выигрышем Трампа и девальвацией гривны

Виталий Портников: УПЦ Московского патриархата полностью контролируется олигархами

Большинство граждан Украины выступают против демонтажа памятников Ленину

Владимир Огрызко назвал главную политическую ошибку Евросоюза

Сазонов: у Тимошенко была пауза после оплеухи Ляшко, но потом оказалось, что Порошенко спустил на Юлю всех собак

У ВРУ застерігають про масові подання щодо зняття недоторканності

Кремль вновь проводит военные учения возле границы с Украиной

У Брэда Питта уже новая возлюбленная

Хто стане наступним керівником Нацполіції? - Аваков

Поедем по-новому: Рада дала зеленый свет Дорожному фонду

Это «классно» - реакция Банковой на закрытие Ex.ua

Лукашенко посоветовал россиянам успокоиться в связи с победой Трампа

Кілька депутатів будуть відповідати перед законом за приховування змін у майновому стані

Лукашенко ответил Украине по «резолюции»

Лукашенко рассказал, какую проблему его стране принесла война в Украине

Луценко каже, що Новинського "кришують"

Эксперт: в Украине будет еще одна волна инфляции из-за повышения тарифов

Минулого тижня в зоні АТО кількість обстрілів зросла на 150% - Хуг

Эксперт: Украина будет идти в Европу больше 20 лет

 Новости за день