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Казарін: за два роки Крим з перемоги Кремля перетворився на її протилежність

Казарін: за два роки Крим з перемоги Кремля перетворився на її протилежність
Публіцист Павло Казарін зауважив, що тема окупованого Криму знову повертається на інформаційну повістку дня. З чим це пов’язано і до яких наслідків призведе журналіст розповів виданню «Крим.Реалії», - про це інформує replyua.net.

Так, Казарін зауважує, що Кремль у своїх територіальних претензіях до України пройшов три стадії. На першій з них, навесні 2014 року, у Москві хотіли аби Криму в інформаційному полі було щонайбільше – «геніальний план», «ввічливі люди» і неймовірне зростання рейтингів Путіна дозволили створити для населення ілюзію величі. Кремлівські можновладці були впевнені, що доволі скоро світова спільнота змириться з окупацією і визнає приналежність Кримського півострова Росії. Тим не менш, невдовзі настало розчарування – Генеральна Асамблея ООН закріпила положення про територіальну цілісність України своєю резолюцією, а Захід почав вводити санкції.

Відтак, на другому етапі проблема Криму відійшла на задній план – як в російському, так і в українському інформаційному полі вона була витіснена бойовими діями на Донбасі. Тим не менш, мобілізаційний ефект від анексії Криму для самих росіян почав спадати – санкції виявились не надто смішними і кожен громадянин РФ певною мірою зазнав їх впливу. А «ефект болільника», як ми знаємо, працює лише в тому разі, якщо самому «болільнику» це нічого не коштує.

Через два роки Крим знову повертається в інформаційний простір, але вже як повна протилежність «перемозі» Кремля. З одного боку, Міжнародний кримінальний суд визнає загарбання півострова окупацією, а з іншого боку - Москва традиційно затримує на його території «українських шпигунів». Зараз Крим постійно слугує подразником - нагадуванням того, у Росії немає визнаних світом кордонів, що її Державна Дума втратила легітимність і що санкції проти російських можновладців продовжують діяти.

Казарін зауважує, що, звісно, саме повернення проблеми Криму до стрічок новин не відновить територіальну цілісність України. Але, можливо, нас трохи втішить той факт, що надії Москви теж зазнали краху. Напевно, якби керівники держави, яка виграла самостійно проведену зимову олімпіаду, керує у «Великій вісімці» і продає нафту по сто десять доларів за барель, прочитали новинну стрічку за сьогодні, вони б вирішили, що це – несмішний жарт. Тим не менш, зараз ніхто не сміється - для Росії більшість проблем ще попереду.
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