Публицист: Путину нужно только одно

Своими агрессивными и провокационными действиями президент России добивается только одного – он бьет по европейским ценностям и ждет развала Евросоюза.
Как сообщает replyua.net, об этом публицист из Германии Вольфганг Темплин рассказал в интервью сайту 24. По словам публициста, многие немцы до сих пор не могут понять, что Путин ведет войну не только против Украины. «Идет гибридная война против Евросоюза, Путин хочет развалить его. Москва ставит под угрозу европейские ценности, но в Евросоюзе мало кому известно, что можно предпринять в ответ. Как противостоять коварным ударам президента РФ? Нужно решать этот вопрос, иначе в Европе уже не смогут решить все остальные глобальные проблемы», подчеркнул Темплин.
Публицист также считает, что война в Украине должна оставаться главной темой на повестке дня всего Евросоюза. По его мнению, оккупация крымского полуострова и военные действия на Донбассе остаются для Европы ключевым вопросом, поскольку такие действия Путина свидетельствуют о посягательстве на безопасность всей Европы.
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