СМИ: арест Улюкаева свидетельствует о войне в Кремле

Между либеральной элитой и силовиками России идет длительная война за путинскую РФ, и на протяжении многих лет российский президент настраивал соратников из армии и разведки против либеральной элиты, и это переросло в открытую войну. Как информирует replyua.net, об этом Анна Немцова написала в статье для издания The Daily Beast.
По ее словам, во вторник начался крупнейший коррупционный скандал в России, связанный с арестом Улюкаева. Как утверждают в Следственном комитете, информацию о взяточнике передал Игорь Сечин, глава «Роснефти», который является давним соратником Путина и одним из самых влиятельных людей в РФ. Немцова отметила, что Путин уволил министра уже через несколько часов, а также заявил, что утратил доверие к Улюкаеву. Предположительно, чиновник будет оставаться под домашним арестом до новогодних праздников.
Путин лично назначал Улюкаева, и новость выглядит странной, поскольку президент РФ никогда не сажал чиновников такого уровня. Интересно и то, пишет Немцова, что многие встали на защиту Улюкаева, говоря о том, что это честный человек, оказавшийся в очень трудном положении.
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