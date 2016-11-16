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Джонні Депп став на захист Олега Сенцова у сміливому проекті

Джонні Депп став на захист Олега Сенцова у сміливому проекті
Відомий актор Джонні Депп долучився до доволі сміливого мистецько-політичного проекту, організованого правозахисниками зі спільноти Voice Project, - про це інформує replyua.net з посиланням на Радіо Свобода.

Так, сьогодні, шістнадцятого листопада 2016 року, було оприлюднено серію фото, на яких відомі митці солідаризувались зі своїми колегами, несправедливо репресованими за їх погляди чи творчу діяльність. Серед учасників проекту «засвітились» російська співачка Надія Толоконникова, її колега Ана Тіжу та музикант Алекс Еберт. Проте, найбільш яскравим персонажем, безумовно, став актор Джонні Депп, який вирішив підтримати українського політичного бранця, кінорежисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, Олега Сенцова було затримано невдовзі після початку окупації Криму. Його звинуватили у тероризмі і засудили до двадцяти років позбавлення волі. Російська влада відмовилась видавати Сенцова Україні, обґрунтувавши свою позицію тим, що він, мовляв, є російським громадянином, адже автоматично набув відповідне громадянство з початком окупації. Репресований митець відбуває покарання у колонії в місті Якутськ. Поки що всі спроби української влади повернути Сенцова додому успіхом, на жаль, не увінчались.
Джонні Депп став на захист Олега Сенцова у сміливому проекті

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