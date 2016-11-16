Портніков: гризня в Кремлі чи спроба зекономити?

Журналіст Віталій Портніков проаналізував затримання очільника російського Міністерства економічного розвитку Олексія Улюкаєва та сьогоднішні обшуки на «Роснано» і висунув кілька варіантів пояснення того, що це насправді означає, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Еспресо».
На думку Портнікова, ці події однозначно пов’язані: очільником «Роснано» є «батько російських економічних реформ» Анатолій Чубайс. Хоч він вже давно відійшов від справ і кілька останніх років не обіймає владних посад, свого часу Чубайс організував російську приватизацію, тому чудово знає про походження коштів всіх російських мільйонерів. Відтак, колишній «ліберал» до останнього часу зберігав значний вплив на політичні процеси в державі.
З огляду на те, що обидві «жертви» належать до умовного табору «лібералів» чи «професіоналів», перша версія, яка напрошується – це економія. Ймовірно, важке економічне становище Кремля не дає йому можливості утримувати багатьох високопоставлених злодіїв, і тому «силовики» у боротьбі за ресурси намагаються усунути можливих конкурентів. Другий варіант чудово кореспондується із недавнім інсайдом про плани Кремля провести дострокові вибори президента у 2017 році. Саме тому Путін «зачищає» політичне поле під майбутнього наступника, який дасть йому гарантії недоторканості, - підсумовує журналіст.
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