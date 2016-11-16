Ганапольский: Путин опять всех победил

Злодей Улюкаев был взят под покровом ночи, и он ни о чем не подозревал, лежа в своем королевском ложе, и совсем скоро Киселев нам всем расскажет, как Улюкаев сидит в тюрьме и шьет рукавицы.
Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Матвей Ганапольский. По словам журналиста, еще и проклятый Запад не устает твердить о том, что Россия – коррупционная страна, и где это видано, чтоб живого министра брали под белые рученьки? «Естественно, после такого любой россиянин зальется слезами и поймет для себя важную вещь – Путин снова всех победил, и уж если посадили Улюкаева, то теперь всякий будет трястись. А после слова «неприкасаемые», произнесенного Поклонской, уже невольно поверишь в новую России», пишет журналист.
Ганапольский отмечает, что скорее Поклонская решит вернуть Крым Украине, чем россияне увидят Улюкаева, шьющего варежки в тюрьме. Около года будут вешать лапшу вроде – свидетели дают показания, а потом все просто об.акаются, и Улюкаев снова окажется в правительстве. Вероятность суда над министром не выше, чем полет коровы на парашюте.
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