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СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Ганапольский: Путин опять всех победил

Ганапольский: Путин опять всех победил
Злодей Улюкаев был взят под покровом ночи, и он ни о чем не подозревал, лежа в своем королевском ложе, и совсем скоро Киселев нам всем расскажет, как Улюкаев сидит в тюрьме и шьет рукавицы.

Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Матвей Ганапольский. По словам журналиста, еще и проклятый Запад не устает твердить о том, что Россия – коррупционная страна, и где это видано, чтоб живого министра брали под белые рученьки? «Естественно, после такого любой россиянин зальется слезами и поймет для себя важную вещь – Путин снова всех победил, и уж если посадили Улюкаева, то теперь всякий будет трястись. А после слова «неприкасаемые», произнесенного Поклонской, уже невольно поверишь в новую России», пишет журналист.

Ганапольский отмечает, что скорее Поклонская решит вернуть Крым Украине, чем россияне увидят Улюкаева, шьющего варежки в тюрьме. Около года будут вешать лапшу вроде – свидетели дают показания, а потом все просто об.акаются, и Улюкаев снова окажется в правительстве. Вероятность суда над министром не выше, чем полет коровы на парашюте.
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Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


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