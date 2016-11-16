В России начались крупные обыски

Не успели затихнуть разговоры об аресте Алексея Улюкаева за взятку, как несколько часов назад стало известно о том, что с обыском правоохранители пожаловали в офис государственной компании Роснано. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь, такие действия связаны с работой одного из менеджеров компании.
В сообщении телеканала говорится о том, что предположительно, исходя из всего произошедшего, речь идет об обыске и других следственных действий в отношении сотрудника Роснано. «Действия правоохранителей могут быть связаны с задержкой строительства крупного комплекса НТ-Фарма, который находится на территории Ярославской области», пояснили сотрудники телеканала. Фамилия менеджера, из-за которого проводится обыск, не указывается. Напомним, что недавно российское предприятие Роснано было признано банкротом.
Речь идет о заводе Энергетические решения, расположенном в Новосибирской области. Обыски и аресты в России – уже не новость. В ночь на 15 ноября был задержан Алексей Улюкаев, министр экономразвития России. Нужно подчеркнуть, что это первый арест высокопоставленного чиновника такого уровня в России за последние 60 лет.
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