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СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

В России начались крупные обыски

В России начались крупные обыски
Не успели затихнуть разговоры об аресте Алексея Улюкаева за взятку, как несколько часов назад стало известно о том, что с обыском правоохранители пожаловали в офис государственной компании Роснано. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь, такие действия связаны с работой одного из менеджеров компании.

В сообщении телеканала говорится о том, что предположительно, исходя из всего произошедшего, речь идет об обыске и других следственных действий в отношении сотрудника Роснано. «Действия правоохранителей могут быть связаны с задержкой строительства крупного комплекса НТ-Фарма, который находится на территории Ярославской области», пояснили сотрудники телеканала. Фамилия менеджера, из-за которого проводится обыск, не указывается. Напомним, что недавно российское предприятие Роснано было признано банкротом.

Речь идет о заводе Энергетические решения, расположенном в Новосибирской области. Обыски и аресты в России – уже не новость. В ночь на 15 ноября был задержан Алексей Улюкаев, министр экономразвития России. Нужно подчеркнуть, что это первый арест высокопоставленного чиновника такого уровня в России за последние 60 лет.
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


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