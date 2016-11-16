валюта
СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

За Улюкаевым будут репрессированы и другие "либералы" в правительстве РФ, - СМИ

За Улюкаевым будут репрессированы и другие "либералы" в правительстве РФ, - СМИ
Финское издание «Kauppalehti» пишет, что в России никто ареста министра Алексея Улюкаева не ожидал – это стало настоящим шоком. Он – ближайший соратник Дмитрия Медведева, который 10 лет проработал заместителем главы Центробанка России, - передает replyua.net.

СМИ отмечает, что Улюкаев относился к либеральному крылу правительства РФ, как и Антон Силуановым, Эльвирой Набиуллиной, Германом Грефом и другин. Именно эти люди ответственны за финансовую политику в РФ с момента прихода к власти Путина в 2012 году. Издание подчеркивает, что задержание Улюкаева – это серьезный удар по либеральному клану экономики, и, поскольку такие события в России никогда не происходят без санкции Владимира Путина, стоит в ближайшее время ждать других арестов.

Финское издание «Kauppalehti» ставит под сомнение основания для задержания министра – у него в декларации миллионы евро, зачем такому человеку взятки? Зачем министру так рисковать и уничтожать свою карьеру? СМИ приходит к выводу, что в РФ начался новый виток репрессии – в этот раз Путин расправится с либеральным крылом российской экономики. Остается вопрос, примкнет ли к задержанным Дмитрий Медведев.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
21377

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих

15 ноя 2016
15729

Киселев: я очень сильно ошибался

В блоге на Эхо Москвы журналист Евгений Киселев пишет о том, что сильно ошибался, когда около трех недель назад прогнозировал победу Клинтон на президентских выборах в США, информирует replyua.net.


Свежие новости

Польша существенно увеличит расходы на оборону

За Улюкаевым будут репрессированы и другие "либералы" в правительстве РФ, - СМИ

В ООН признали, что Россия - это страна-оккупант, которая нарушает права человека в Крыму

Государственная фискальная служба преступила к детальному анализу всех деклараций

США ввели новые санкции против России

Закаєв: до 20 січня Трамп зрозуміє хто такий Путін (відео)

Крымский Бандеровец рассказал, что ждет заповедные объекты Крыма

Мобильный телефон расскажет о своем владельце все, - ученые

Не та сума: Бабченко прокоментував арешт Улюкаєва

Первый авианосец Китая был построен в Украине, - Foxnews

Ученые разработали уникальные солнечные батареи

Новая политика Google серьезно повлияет на заработки в Интернете

Трамп отказался от одного из важных предвыборных обещаний, - Associated Press

Порошенко нарешті поговорив з Трампом

Стало известно, когда состоится встреча Трампа и Порошенко

Чи вдалось Обамі переконати Ципраса зберігати антиросійські санкції?

Боротьба з корупцією по-європейськи: Еттінгеру рекомендують піти у відставку

Медведєв шокований арештом Улюкаєва

Соцсети взорвал жесткий ответ Главы Генической райгосадминистрации Воробьева Путину (ВИДЕО)

Маккейн зробив жорстку заяву щодо Росії

 Новости за день