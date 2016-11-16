За Улюкаевым будут репрессированы и другие "либералы" в правительстве РФ, - СМИ

Финское издание «Kauppalehti» пишет, что в России никто ареста министра Алексея Улюкаева не ожидал – это стало настоящим шоком. Он – ближайший соратник Дмитрия Медведева, который 10 лет проработал заместителем главы Центробанка России, - передает replyua.net.
СМИ отмечает, что Улюкаев относился к либеральному крылу правительства РФ, как и Антон Силуановым, Эльвирой Набиуллиной, Германом Грефом и другин. Именно эти люди ответственны за финансовую политику в РФ с момента прихода к власти Путина в 2012 году. Издание подчеркивает, что задержание Улюкаева – это серьезный удар по либеральному клану экономики, и, поскольку такие события в России никогда не происходят без санкции Владимира Путина, стоит в ближайшее время ждать других арестов.
Финское издание «Kauppalehti» ставит под сомнение основания для задержания министра – у него в декларации миллионы евро, зачем такому человеку взятки? Зачем министру так рисковать и уничтожать свою карьеру? СМИ приходит к выводу, что в РФ начался новый виток репрессии – в этот раз Путин расправится с либеральным крылом российской экономики. Остается вопрос, примкнет ли к задержанным Дмитрий Медведев.
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