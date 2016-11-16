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Закаєв: до 20 січня Трамп зрозуміє хто такий Путін (відео)

Закаєв: до 20 січня Трамп зрозуміє хто такий Путін (відео)
Російський опозиційний журналіст Олександр Сотник взяв інтерв’ю в громадського активіста Ахмеда Закаєва, у якому останній розповів про перспективи двосторонніх зносин між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, - про це інформує replyua.net.

Так, Закаєв наголосив, що до влади прийшов не тільки Трамп, до влади прийшли республіканці. А в цієї партії є давні рахунки з Кремлем – саме республіканці вступали у найгостріші конфронтації з Москвою у відповідь на імперські амбіції останньої. Лише за останні кілька десятиліть «відзначились» Рейган і два Буша. Звісно, обрання Трампа внесло інтригу в міжнародні відносини, але новообраного президента варто оцінювати не як окрему персону, а як члена республіканської партії.

Більше того, Закаєв переконаний, що республіканці змогли скористатись активною зацікавленістю Путіна і вміло його використали у своїй грі для того, аби прийти до влади. коментуючи «зворушливого листа» Путіна до Трампа і подальшу реакцію останнього, експерт зауважив, що переважна більшість партії не схвалювала таку проросійську риторику свого кандидата. Мрія російського президента повторити «ялтинський формат» ніколи не здійсниться. Закаєв вважає, що республіканці вже давно зрозуміли, що Путін не вартий поваги, а Трамп це точно зрозуміє до двадцятого січня 2017 року (у цей день має відбутись інавгурація – ред.). З того моменту, коли Трамп стане господарем Білого Дому, його риторика кардинально зміниться, і вона лежатиме в площині традиційної позиції республіканців щодо Росії.

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