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Не та сума: Бабченко прокоментував арешт Улюкаєва

Не та сума: Бабченко прокоментував арешт Улюкаєва
Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко дав свої коментарі з приводу арешту одного із членів російського уряду Олексія Улюкаєва, - про це інформує replyua.net.

Бабченко наголошує, що «хабар», буцімто отриманий міністром економічного розвитку – найбільш нахабна брехня року. Журналісту банально не подобається сума – зовсім не урядовий рівень. У полковника Захарченка знайшли дев’ять мільярдів, а тут міністр – і всього два мільйони. Зовсім несерйозно. Так і з якого б дива він би брав їх у готівковій формі? Чому не у вигляді місця у спостережній раді, чи пакету акцій, чи зустрічної послуги? Отже, журналіст робить висновок, що до реальності цей випадок не має жодного стосунку.

Бабченко розмірковує: а що ж це тоді? Битва Слідчого комітету і ФСБ? Лібералів з яструбами? Війна між вежами Кремля? Можливо, але не це тут важливо. У будь-якому разі, арешт Улюкаєва був санкціонований Путіним. А це значить, що російський президент продовжує політику зміцнення своєї авторитарної влади. Відтепер його не цікавить думка еліти – він править самостійно. Звісно, ще лишається коло найближчих друзів, але і воно зменшуватиметься з кожним днем, поки Путін не репресує всіх. А про те, що станеться після цього, навіть і говорити не можна, - підсумовує журналіст.
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