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Не шукайте логіку – Саша Сотник опитав москвичів з приводу арешту Улюкаєва

Не шукайте логіку – Саша Сотник опитав москвичів з приводу арешту Улюкаєва
Опозиційний журналіст Олександр Сотник вирішив опитати мешканців російської столиці з приводу їх думки щодо затримання міністра економрозвитку РФ Олексія Улюкаєва за підозрою у хабарництві, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами Сотника, зранку всю російську державу здивувала новина про міністра-хабарника. Але ж цього чиновника призначав «найчесніший» президент – Володимир Путін. Чи не виникає у москвичів когнітивного дисонансу? Як виявилось, аж ніяк – логіка тут не працює. Переважна більшість опитаних наголосили, що вірять у хабарництво міністра – мовляв, «часи зараз такі», «диму без вогню не буває» і «Путін просто так саджати не стане». Деякі респонденти самоусунулись від відповіді на це питання, заявивши, що вони не в курсі обставин справи і їх це не стосується. Тим не менш, знайшлись кілька персон, які зазначили, що обставини затримання дуже підозрілі, а версія слідства не в’яжеться зі здоровим глуздом. Але жоден із опитаних не дозволив собі засумніватись у святості і непогрішності російського президента.

«Крадуть, всі навколо крадуть. Лише Путіну не потрібно нічого красти, бо Росія і так у нього в кишені», - узагальнив думки опитаних журналіст.

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