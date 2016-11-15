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Навальний розповів все про сьогоднішню гризню в Кремлі (відео)

Навальний розповів все про сьогоднішню гризню в Кремлі (відео)
Російський опозиційний політик Олексій Навальний дав свої коментарі гучній справі про затримання міністра економрозвитку Російської Федерації Олексія Улюкаєва, - про це replyua.net інформує з посиланням на особистий блог експерта.

Навальний наголошує, що у нього немає жодного сумніву в тому, що Улюкаєв – корупціонер. Наприклад, у нього є компанія у офшорній зоні на Кіпрі, зареєстрована, щоправда, на батька, він задекларував за минулий рік більше мільйона доларів доходів, а його дружина – п'ятнадцять мільйонів рублів. Навальний нагадує, що Улюкаєв очолював наглядову раду банку ВТБ, який є просто «розплідником» корупції, і працює в російському уряді понад шістнадцять років, тобто є частиною системи.

Тим не менш, ніхто, перебуваючи при здоровому глузді, не повірить у версію слідства – мовляв Улюкаєв прийшов в офіс «Роснафти» вимагати від Сечина хабаря, адже питання про продаж «Башнафти» вирішувалось не на рівні міністра, а особисто Путіним і Медведєвим. Відтак, маємо справу з банальним залякуванням – російський президент намагається вкотре зробити еліту більш лояльною. Для цього і обрали випадкову людину з дальнього кола. Навальний наголошує, що тепер решта можновладців будуть ще більш покірними.

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