Портников: силовики готовят смену власти в России

Виталий Портников в статье на Лига.НЕТ объясняет, какое значение для России имеет сегодняшний арест министра экономического развития Алексея Улюкаева, - передает replyua.net.
Портников заявляет, что арест Улюкаева вполне ожидаем – его, как и других российских политиков, аплодировавших аннексии Крыма, ждет то же, что случилось с делегатами съезда ВКП(б), аплодировавшими Сталину. Журналист отмечает: «Согласившись с превращением России в страну-изгоя, они автоматически усилили и всевластие первого лица, и возможности обнаглевших силовиков из его окружения».
Портников подчеркивает, что арест Улюкаева поднял огромную волну в российских СМИ. «Множество изданий описывают это событие чуть ли не как стихийное бедствие – и это действительно так, потому что впервые в истории современной России чиновника такого высокого ранга арестовывают прямо среди ночи в ходе специальной операции. Очень напоминают 1937 год», - отмечает блогер. Он добавляет: «В СМИ поползли слухи о том, что Россию готовят к смене власти в связи с резким ухудшением здоровья Путина. При этом никто не верит в то, что Улюкаева взяли с поличным – для всех очевидно, что его просто подставили». Портников заявляет, что если эти слухи правда, то следующим, к кому придут чекисты, будет Дмитрий Медведев, потому что они крайне заинтересованы в назначении «своего» премьера. «Медведев, пребывая у власти, продемонстрировал самостоятельность от силовиков России, но не от Путина. Вопрос в том, готов ли Путин им пожертвовать», - пишет журналист. Портников резюмирует: «Насколько правдивы эти слухи, покажет время. Нам остается только ждать, и мы скоро станем свидетелями таких сцен в России, что арест Улюкаева покажется детским лепетом».
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